Haber: Mert Osman Erman

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir Rus askeri şarkı ve dans topluluğu ve Pekin'den yetkililer de katıldı.

Bu etkinlik, Bay Kim'in bu ay Vladimir Putin ile buluşabileceği söylentilerini izliyor.

Bay Kim'in, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Moskova'ya silah sağlama olasılığını Rus liderle görüşmek üzere Rusya'ya seyahat etmeyi planladığı anlaşılıyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Interfax haber ajansına göre Moskova'daki bir gazeteci tarafından sorulduğunda bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak için Bay Kim'e bir tebrik mesajı gönderen Bay Putin, iki ülkenin "her alanda ikili ilişkilerini daha da güçlendireceğine" inandığını söyledi.

Bu, "Kore yarımadası ve kuzeydoğu Asya'da güvenliği ve istikrarı sağlamaya yardımcı olacaktı" dedi.

Bay Putin, Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore rejimini tanıyan ilk ülke olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin o zamandan beri "dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı prensiplerine" dayandığını söyledi.

Pyongyang'daki Rus büyükelçiliği bu hafta başında 20 diplomatik ve teknik personeli getirmesine izin verildiğini söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Il Sung Meydanı'nın "heyecan ve neşeyle dolu olduğunu" ve geçit törenine katılan herkesin "eşi benzeri olmayan bir vatansever ve her zaman galip demir iradesi olan komutan Kim Jong Un'a en yüksek övgüyü ve en sıcak teşekkürleri sunduğunu" bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin devlet medyasına göre "Kim Jong Un'a bir arama yaparak tebriklerini iletti".

Bir Çin heyeti, Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Liu Guozhong tarafından yönetildi ve Bay Kim ile buluştu.

Etkinlik, düzenli ordu askerleri yerine paramiliter güçleri içeriyordu ve devlet medyasına göre ülkenin yasaklı silahlarını, balistik füzeleri içermiyordu.