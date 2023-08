Haber: Damla Oya Erman

Gaga, efsanevi şarkıcının ardından, "Arkadaşımı sonsuza dek özleyeceğim. Onunla şarkı söylemeyi, onunla kayıt yapmayı, onunla konuşmayı, aynı sahnede olmayı özleyeceğim." dedi.

"Gaga, Tony ile bir zaman yolculuğunda yaşamamıza izin verdiğimizi söyledi. Tony ve benim bu sihirli gücümüz vardı." şeklinde devam eden yazısında "Bir başka döneme kendimizi taşıdık, müziği modernleştirdik ve ona birlikte tamamen yeni bir hayat verdik." ifadelerini kullandı. "Ama bu bir oyun değildi. İlişkimiz çok gerçekti."

Çiftin arkadaşlığı on yılı aşkın bir süredir devam ediyordu. 2014 yılında "Cheek to Cheek" ve 2021 yılında "Love for Sale" adlı iki albüm kaydettiler ve her ikisi de Grammy ödüllerini kazandı.

Ayrıca 2021'de "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga" adlı özel bir etkinlikte sahne aldılar.

Instagram'daki yazısında, Bennett'ın ona müzik hakkında çok şey öğrettiğini, "aynı zamanda ruh halimi yüksek tutmayı ve başımı düzgün tutmayı" gösterdiğini belirtti.

"O bir iyimserdi, kaliteli iş ve kaliteli yaşama inanırdı," dedi. "Ayrıca minnettarlığı vardı ... Tony her zaman minnettar oldu."

Bennett'ın ailesi 2021 yılında onun Alzheimer teşhisi aldığını açıklamıştı ve Gaga, gönderisinde "Tony'nin kaybını uzun bir süredir yaşadığını" yazdı. "Onunla uzun ve güçlü bir veda yaşadık."

"Tony'yi Alzheimer hastalığına kaybetmek acı vericiydi, ancak aynı zamanda gerçekten güzeldi. Hafıza kaybı dönemi, bir insanın hayatında kutsal bir zamandır," diye yazdı.

"Bu, olağanüstü bir kırılganlık ve itibarı koruma isteği hissettirir. Benim istediğim tek şey, Tony'nin onu ne kadar sevdiğimi ve hayatımda ona ne kadar minnettar olduğumu hatırlamasıydı."

Başkalarına da bir mesaj verdi. "Bunu dünyaya söyleyebilseydim, yaşlılarınızı göz ardı etmeyin, şeyler değiştiğinde onları geride bırakmayın," diye yazdı. "Üzüldüğünüzde kaçmayın, sadece dümdüz devam edin, üzüntü de buna dahil. Yaşlılarınıza iyi bakın ve size özel bir şey öğreneceğinize söz veriyorum."