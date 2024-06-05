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Leipzig Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

Gruptaki ilk hafta maçında Portekiz ile Çekya, 18 Haziran'da bu statta kozlarını paylaşacak.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nun bir maçı, Leipzig Stadı'nda yapılacak.

Coldplay, Depeche Mode, Bon Jovi, Tina Turner, AC/DC, Bruce Springsteen ve Pink, yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.

Leipzig Stadı, futbol maçlarının yanı sıra yıl içinde sık sık konser alanı olarak kullanılıyor.

2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük maçı dahil 3 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma, Leipzig Stadı'nda oynandı.

Stat, 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.

Zentral Stadı'nın yerine 2000'de inşasına başlanan Leipzig Stadı 'nın yapımı, 2004'te tamamlandı.

Alman futbolunun son yıllardaki çıkış yapan takımlarından Leipzig'e ev sahipliği yapan stat, maçlar sırasında 40 bin kişiyi ağırlayacak.

Diğer adıyla Red Bull Arena, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek turnuva boyunca maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

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