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İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite, 2 yıldan fazla süredir askeri kurumların birleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda doğudaki askeri güçler ile batıda Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı askeri yetkililer arasında çeşitli görüşmeler yapılmıştı.

Ziyaret süresince üç gün boyunca iki taraftan askeri yetkililer arasında ülkedeki askeri kurumları birleştirme çabaları kapsamında toplantılar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanı Nureddin el-Buni ve beraberindeki heyetin, Bingazi'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ana karargahını ziyaret ettiği belirtildi.

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