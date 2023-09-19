Haber: Mert Osman Erman

Onlar, Pazartesi gecesi şehrin sembolik Sahaba Camii'sinde toplandılar, birçoğu Libya'nın doğu hükümetindeki üst düzey yetkililerin görevden alınmasını talep ederek slogan attılar.

Derna'nın tüm belediye konseyi şimdi görevden alındı.

10.000'den fazla kişi resmi olarak iki eski ve bakımsız barajın patlamasının ardından şehri sular altında bıraktığında kayboldu.

BM'ye göre yaklaşık 4.000 kişi öldü. Derna'nın belediye başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evi, halkın öfkesinin odak noktası haline geldi.

Sakinlere göre, büyük miktarda yağmur yağacağını yetkililerin bilebileceğini düşündükleri yetkililer tarafından yeterince uyarılmadılar.

Ayrıca tahliye edilmeleri gerektiği yerine evde kalma uyarısı aldıklarını iddia ediyorlar, ancak yetkililer bunu reddediyor.

Uzun süre liderleri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya, iktidar mücadeleleri tarafından bölünmüş durumda ve şu anda iki hükümeti var - biri Trablus'ta bulunan ve diğeri savaş ağası Halife Hafter tarafından desteklenen ülkenin doğusunda bulunan BM tarafından tanınan bir hükümet.

Hafter, seli doğal bir felaket olarak nitelendiriyor ancak birçok analist, doğu hükümetinin kırılgan durumları hakkında önceden gelen uyarılara rağmen barajları sürdüremediğini söylüyor.

Protestoların ardından ertesi gün doğu Libya hükümetinin bir bakanı, tüm gazetecilerin Derna'dan ayrılmasının istendiğini ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engelledikleri suçlamasında bulundu.

Uluslararası bir yardım çabasının yanı sıra, daha yakın zamana kadar milislerin birbirleriyle savaştığı Libya'nın bazı bölgeleri şimdi gıda, su, ilaç ve yatak getiren gönüllüler ve kendi özel araçlarıyla yardım gönderiyorlar.

Ancak göstericiler daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar.

Ve en önemli eşyaları suyla sürüklenirken, kaybolan pasaport ve kimlik belgelerini değiştirmek için işleme tesislerinin kurulmasını istiyorlar.

Pazartesi günkü miting, sel vurduğundan beri görülen en büyük mitingdi ve bazı kurumsal desteği olduğu önerileri var.

"Protestonun yeri, Sahaba Camii'si, genellikle kurtarma alanının bir parçası olarak kordonlu - yani nasıl oluyor da aniden herkesin gitmesine izin veriliyor?" Libya'daki Uluslararası Kriz Grubu'ndan Claudia Gazzini, BBC Newsday'e söyledi.

"Bu, sadece öfkenin ani bir patlaması olmadığını düşündürüyor."