Haber: Korcan Yiğit - Paris

Paris'te yaşayan Türk kökenli modacı Rojda Sarıca kendi markasını oluşturdu.

Kadın hazır giyiminde trendleri belirlemek üzere yola çıkan bir marka; zarafet, modernlik ve konforu bir araya getiriyor. Koleksiyonlar hem zamansız hem de trend parçalar arayan modern kadınlar için tasarlandı. Her kıyafet bir hikaye anlatıyor. Cesur kesimler, kaliteli kumaşlar çevreye saygı ile harmanlanıyor. Türk aile yapısının gelenekselliği ile bir modaya şehri olan Paris'in modern, özgür ruhunu bir araya getiren marka benzersiz detay anlayışıyla her vücut tipine uygun parçalar tasarlayarak çeşitliliği ve bireyselliği kutluyor.

"Her kadın kendi kişiliğini özgürce ifade edebilir, kendini güzel, güçlü ve özgüvenli hissedebilir" Mottası ile yola çıkan Rojda Sarıca aslında uzun yıllar Paris'te tekstil sektöründe adından başarı ile söz ettiren Ali Sarıca'nın kızı. 30 yılı aşkın tecrübeye sahip babasının desteğini arkasına alan Rojda; Her kadının kendi güzelliğini ortaya çıkarmasını ve kendini ifade etmesini sağlayacak kıyafetler sunma fikriyle, sağlam adımlarla Paris'te Türk kadınının girişimci ruhunu ve moda anlayışını ortaya koyuyor. Dünyanın pek çok yerine online satış ta yapan bu markanın şimdiden müdavimleri var. Made in Paris ama arkasında bir Türk kadını var.