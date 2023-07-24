HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

‘Magazinde saygın habercilik’ anlayışı ile 6. yılı geride bırakan Magazin Mahallesi, magazin dünyasına dair en yeni gelişmeleri anlık paylaşımlarla sıcağı sıcağına takipçilerine ulaştırıyor.

Instagram’daki 459 binden fazla organik takipçisi ile büyük bir kitleye hitap eden fenomen sayfa, günlük ulaştığı binlerce kişilik erişim ile çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor.

2019 yılında internet sitesini de hizmete sunan Magazin Mahallesi, yenilenen web tasarımı ile magazinden televizyona, reytinglerden müziğe, sinemadan teknolojiye, spordan yaşama insanların keyifli vakitler geçirebileceği, aynı zamanda yeni bilgileri en hızlı şekilde öğrenebileceği bir platform olarak yoluna devam ediyor.