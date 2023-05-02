Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, yeni sezon biletini kaptı. Pazar akşamlarına damgasını vuran ve 2 sezon olarak planlanan dizinin son zamanlarda artan reytingleri, hem yapımcıyı hem de kanalın yüzünü güldürdü.

Uzun zamandır merakla beklenen haber, Yargı’nın resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşıldı. Açıklamada, “Hikâyemiz 3. sezonda da devam edecek.” denildi.

Böylece, yönetmenliğini Ali Bilgin’in yaptığı Yargı hayranları da bu müjdeyle birlikte rahat bir nefes almış oldular.

Alınan yeni sezon kararının ardından dizinin sezon finali tarihi de netleşti. Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı Ay Yapım imzalı Yargı, 7 Mayıs Pazar günü yani 63. bölümde sezon finali yapacak.

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağla Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimler bulunuyor.



Berat Efe Parlar’lı ‘Aşkın Saati’ geliyor



‘Aşkın Saati 19.03’ filmi, 5 Mayıs Cuma günü vizyona girecek. Hasan Gümet’in yönettiği, Özgür Özgülgün’ün senaryosunu yazdığı Sowa Yapım imzalı Beşiktaş filminin tanımı oldukça ilgi gördü.

Komedi türündeki film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunu konu ediniyor.

‘Aşkın Saati 19.03’ filminde Berat Efe Parlar (Oktay), Feride Hilal Akın (Aslı), Ali Sürmeli (Ramço Dayı), Ayhan Taş (Başkan), Bülent Çolak (Makas), Özgür Özgülgün (Cazgır), Sadi Celil Cengiz (Atom Karınca), Pascal Nouma (Pascal), Bahtiyar Engin (Bahtiyar), Deniz Hiracan (Merve), Cansu Fırıncı (Hoca), Türev Uludağ (Burak), Aslı Bankoğlu (Münevver), Bülent Uslu (Bülent Uslu), Ebru Karanfilci (Asuman), Birol Güven (Üniversite Hocası), Ferdi Akanur (Antikacı), Hayko Cepkin (Hayko), Pınar Akın (Jale), Kobra Murat (Falcı), Natavan Alakbarova (Patron) gibi isimler yer alıyor.

Berat Efe Parlar, oyunculuğunu yakından takip ettiğim bir isim. Efe, günden güne oyunculuğunun üzerine koyarak kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Filmin fragmanını izledim. Bir Beşiktaşlı olarak değil; sinemasever söylüyorum, ‘Aşkın Saati 19.03’ü ben çok beğendim. Umarım, izleyicilerde beğenir. Gişesi bol olsun.



Başarısını ödülle taçlandırdı



Sanat, medya, spor ve iş dünyası, Altın Yonca Ödülleri’nde bir araya geldi. Community Media Dijital Ajansı’nın düzenlediği gecede, ödülleri sahiplerini buldu.

Beşiktaş’taki Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu Çiğdem Günal ve Tayyar Işıksaçan yaptı. Törende ödül alan isimlerden birisi de komedyen Hakan Çankaya’ydı. Çankaya, Yılın En İyi Çıkış Yapan Komedyeni ödülüne layık görüldü.

Ünlü isimleri yaptığı taklitlerle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Çankaya’yı, ilk olarak Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanımıştık.

Doğma büyüme Ankara Mamaklı olan komedyen, mütevazi bir aile ortamında yetişti. Komedyenliğe 6 yaşında başladı. İlk taklitleri habercilik üzerineydi.

Bir ara taklit onda hastalık seviyesine gelmişti. Çünkü insanların dudakların takip edip seslerini çıkarmaya başlamıştı. Babası cezalandırmış, ona taklidi yasaklamıştı. Hatta taklit işinin acısını askerde de çekmiş, komutanların sesini taklit etmesi pahalıya patlamış, bir güzel dayak da yemişti.

Kariyerinin dönüm noktası Yetenek Sizsiniz yarışmasında sergilediği ‘Baba Bank’ gösterisi oldu ve bu skeciyle şöhrete kavuştu.

100’den fazla sanatçının taklidini yapabilen Hakan Çankaya, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında birçok yerde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.



Türkülerin izinden gidiyor



Ses sanatçısı Nusret Gümüşboğa, geçtiğimiz günlerde ‘Ara Ver De Karlı Dağlar Ara Ver’ isimli türkü çalışmasını tüm dijital platformlarda yayınladı. Kaynağı Selami Yücel olan, sözleri Ali Ekber Aydoğan’a ait türkünün müziğine kendisi imza attı.

Türküyü Kahramanmaraş merkezli depremler yaşanmadan önce yaptığını dile getiren Gümüşboğa, büyük acının ardından yaraların sarılmasıyla ve hayatın normale dönmesiyle birlikte yayınlamaya karar verdiğini söyledi.

Türküler, toplumun kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasında büyük rol oynarlar. Bunun içindir ki, yüz yıllardır bu topraklarda gelenek görenekler yaşatılarak canlı tutulur.

‘Ara Ver De Karlı Dağlar Ara Ver’ türküsünü ben beğendim. Müzikseverlerin de beğeneceğinden hiç şüphem yok. Dinleyeni bol olsun.

Dinlerken insanı yormayan kendine has bir tarzı olan Nusret Gümüşboğa, daha önce Unutulmaz Malatya Ezgileri albümünün ardından Kemancı, Nasıl Ayrı Kalabildin, Eğlenmene Bak, Gardaş, Kolay Mı, Ben Gidiyorum, Gitme, Beydağı’nın Karı Olsam gibi çok sayıda single’ını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.



Ego da final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü sürürken kanalların yaz sezonu hazırlıkları da yavaş yavaş başladı.

Bu kapsamda çalışmalarına hız veren FOX, Pazar akşamları ekrana gelen ve başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ile Rüya Helin Demirbulut’un paylaştığı Ego dizisi için final kararı aldı.

Özellikle sette yaşanan gerginliklerle dikkat çeken dizi, 2 hafta sonra yani 13. bölümde final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı dizide ayrıca, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler rol alıyor.



Merve Demir’in ‘Kolay Değil’i çıktı



Merve Demir, ‘Kolay Değil’ isimli tekli çalışmasını Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve NetD Müzik’in YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözlerini, müziğine Esad Fidan ile birlikte imza atan Sezgi Erciyas’ın yazdığı şarkının aranjesini Osman Çetin yaptı. Klip yönetmenliğini Emrah Özbilen’in üstlendiği ‘Kolay Değil’, insanın içini ısıtan, eğlence dolu bir şarkı olmuş.

Bazen, bazı şarkıları sırf müziği için bazılarını ise sözlerinden dolayı dinlersin. Merve Demir’in ‘Kolay Değil’i, hem sözü hem müziği için dinlenilebilecek harika bir çalışma.

Alışılmışın dışında çekilen klibi izlerken sözlerle müziğin uyumunun zevkini yaşıyor insanın kulağı. Dinleyeni bol olsun.



Uğur Dündar’ın yeni adresi belli oldu



Geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında tv100 ile yollarını ayıran soruşturmacı gazeteciliğin duayen ismi usta televizyoncu Uğur Dündar’ın yeni kanalı belli oldu.

Uğur Dündar, sevenlerinin beklediği güzel haberi sosyal medya hesabından verdi. Dündar, Twitter’dan “Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum.” paylaşımını yaptı.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek de usta ismin bu tweet’ini alıntılayarak “Hoş geldin abi” notunu yazdı.

Uğur Dündar’a, yeni kanalının hayırlı ve yapacağı programların uzun soluklu olmasını diliyorum.