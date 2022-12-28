2023 Yılına Ünlü Sanatçılar Nerede Sahnede?

Kıbrıslılar 2023’e Ajda Pekkan İle Girecek!

Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat olan Ajda Pekkan'ın doktorundan sahneye dönüş izni çıktı. Süperstar, yılbaşı gecesi sahnede olacak.

Ajda Pekkan’ın iyileşmesinde Hindistan’dan getirttiği, tamamen kemiklere yönelik ayurvedik (alternatif tıp sistemi) ilaçlar da etkili oldu. Geniş müzik repertuarıyla en sevilen şarkılarını sevenlerine canlı canlı söyleyecek olan Ajda Pekkan’nın sahnede ne giyeceği merak konusu. 2023 yılı için yeni single hazırlığında olan Ajda Pekkan yaz şarkısı hazırlığında olduğu konuşuluyor.

İstanbullular 2023’e Hülya Avşar İle Girecek!

Son çektiği kliple magazin dünyasında çok konuşulan Hülya Avşar'dan yeni açıklama geldi. Muhabirin 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" demesi üzerine Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi.

Hülya Avşar Yeni yıla İstanbul’da lüks bir restoranda sahnede giriyor. En eğlenceli ve sevilen şarkılarıyla sevenleriyle yeni yılda sahnede geçirecek. Hem yeni şarkılarıyla hem reklam filmleriyle 2022 yılında yine yılın çok konuşulan isimlerinden oldu.

Azerbaycanlılar 2023’e Bülent Ersoy ile Girecek!

Her yaptığı ve söylemleriyle ile gündemden düşmeyen Diva Bülent Ersoy yeni yıla kardeş ülkemiz Azerbaycan’da giriyor. Alışveriş tutkunu olan Diva Ünlü sanatçı, 3 gün arayla çıktığı alışveriş turunda 286 bin lira harcadı. Bülent Ersoy, yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı. Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi. Yeni yıl sahnesi için titizlikle hazırlanan Bülent Ersoy sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

İzmirliler 2023’e “Gülşen” ile girecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023’e coşkulu bir “merhaba” için hazırlıklarını tamamladı. İzmir’de yeni yıla geri sayım Gündoğdu Meydanı’nda Gülşen konseriyle yapılacak. Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan şarkıcı ilk halk konserini İzmir’de verecek.

Gülşen'in vereceği 2023 yılbaşı konseri bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmililerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı'nda buluşmak dileğiyle” dedi. Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan şarkıcı ilk halk konserini İzmir’de verecek.

Bursalılar 2023’e Petek Dinçöz ile Girecek!

Petek Dinçöz ‘Çılgınlar Gibi’, ‘Sevgi Arsızı’ ve ‘Sensiz Bu Yaz’ şarkılarının hemen ardından yeni teklisi ‘Büyük Ustam’ı yayımladı. 8 yıllık suskunluğunun acısını çıkaran ve hız kesmeyen Petek Dinçöz, 2023’te de sürprizlerine devam ediyor. Petek Dinçöz verdiği son röportajda; Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim.” diyen Dinçöz yeni yılda Bursa’da sahne alacak. Sevilen şarkılarını ve en yeni şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirecek.

Kapadokyalılar 2023’e Lerzan Mutlu ile Girecek!

Sabah kuşağında sunduğu televizyon programlarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Kusura Bakma’ isimli single çalışması ile 2023 yılına müzik severleriyle buluştu. Yeni yıla Kapadokya’da 5 yıldızlı otelde sahnede girecek. Ekranlarda Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Gecede ne giyeceği merak konusu olurken Lerzan Mutlu en sevilen şarkılarıyla sahnede merhaba diyecek. Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, yeni yılda ada çayı yakıp kötü enerjilerden arınıp yeni yıla bolluk ve bereket ile girmelerini takipçileriyle paylaştı.

Sapancalılar 2023’e Ebru Yaşar ile Girecek!

Şarkılarıyla milyonlarca kişiye ulaşan ve müzik kalitesiyle her zaman çıtasını yukarı taşıyan Ebru Yaşar yeni yılda Sapanca’da sahnede olacak. Verdiği röportajında yılbaşı sahnesi için şunları söyledi: yılbaşında Sapanca'da sahne alacak olan Yaşar, "Bu sene yılbaşında Sapanca'dayız 1 yıl öncesin den alınmış, söz verilmiş bir iş. Eve daha yakın bir yerde olacağım. Gece konserden sonra eve döneceğiz" gece için kostümlerim özenle hazırlanıyor. En özel repertuar ile birbirinden güzel şarkılarıyla sevenleriyle yeni yıla sahnede geçirecek.

Ayta Sözeri 2023’e İstanbulda Sahne Alıyor

Son zamanların gözde isimlerinden Ayta Sözeri keyifli repertuvarı ile 31 Aralık akşamı Jolly Joker İstMarina sahnesinde yeni yılı sizlerle karşılamaya hazırlanıyor. Orkestra eşliğinde sunulan müzik ziyafetiyle titizlikle hazırlanıyor.

En sevilen şarkılarıyla yılbaşı gecesi için hazırlanan Ayta Sözeri yoğun konser maratonuyla 2022 yılını geride bıraktı. Sezen Aksu’nun ve Gülse Birsel’in büyük desteği ile zirveye tırmanan Ayta Sözeri rakiplerine fark attı. Gece için özel kostümü ile sevenlerine merhaba diyecek.