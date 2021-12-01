3 AYRI ÜLKEDE 3 AYRI REKLAM FİLMİ

DİNÇER KARACALAR

AVRUPA, Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerine halı ihracaatı yapan dijital Halı dünyasının devlerinden Halı Furyası bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Firma dünyaca tanınan 3 ayrı yıldız ile reklam filmleri çekmeye hazırlanıyor.

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren Fustat life (Belemir Halıları) yönetim kurulu Başkanı Kadir Elmalı, yine çok konuşulacak bir projeye imza atıyor. Dünyaca ünlü Fransız aktör TAXİ serisi kahramanı Samy Naceri başta olmak üzere Wilma Elles ve ünlü Rus model Alisa Tarasenk ile reklam filmi için görüşme halinde olduklarını dile getiren Elmalı,’Biz halılarımıza 3 ayrı reklam filmi çekeceğiz. Samy Naceri’yi oynatmayı düşündüğümüz filmi Avrupa’da, Rus model Alisa Tarasenk’i Ortadoğu ülkelerinde Wilma Elles’i de Türkiye’de TV lerde gösterime girecek reklam filmlerimizde ayrı ayrı oynatmayı planlıyoruz. Naceri ve Wilma Elles ile görüşme halindeyiz Rus mankene’de önümüzdeki günlerde teklif götüreceğiz’dedi.