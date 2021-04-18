Ahmet Yoldaş’ın “Gitme Yar” isimli ilk eseri büyük ses getirecek

HABER: ASLAN SAYIM

Ahmet Yoldaş, sözü ve müziği kendine ait “Gitme Yar” isimli ilk şarkısı ile müzik dünyasına merhaba dedi.

“Gecmis tarihten gelecek tarihe zamansal kavramin icinde kendi öz benligini arayamaya calisan her insan ortak duygular da ortak hisler olusturur...” diyen sanatçı toplumsal temalı, biyografi temalı bir çok şarkısını yakın zamanda yine müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazır.

Sanatçı Ahmet Yoldaş’ın “Gitme Yar” isimli ilk eseri tüm dijital platformlarda ve youtube kanalında yayında!..