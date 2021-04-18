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Ahmet Yoldaş’ın “Gitme Yar” isimli ilk eseri büyük ses getirecek

Uzun yıllar müzikle ilgilenen müziğe gönül vermiş Ahmet Yoldaş 70 e yakın oluşturduğu eserlerini artık müzikseverlerle buluşturmaya hazır.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Nisan 2021 Pazar 16:13
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Ahmet Yoldaş’ın “Gitme Yar” isimli ilk eseri büyük ses getirecek

HABER: ASLAN SAYIM

Ahmet Yoldaş, sözü ve müziği kendine ait “Gitme Yar” isimli ilk şarkısı ile müzik dünyasına merhaba dedi.

“Gecmis tarihten gelecek tarihe zamansal kavramin icinde kendi öz benligini arayamaya calisan her insan ortak duygular da ortak hisler olusturur...” diyen sanatçı toplumsal temalı, biyografi temalı bir çok şarkısını yakın zamanda yine müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazır.

Sanatçı Ahmet Yoldaş’ın “Gitme Yar” isimli ilk eseri tüm dijital platformlarda ve youtube kanalında yayında!..

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ahmet YoldaşGitme YarMüzik
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