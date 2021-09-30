Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.92
ALTIN
494.04
DOLAR
8.8889
STERLİN
11.9764
EURO
10.3311
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

Alix Avien Paris’den Unutulmaz Gece

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 10:20
0 Okunma
Alix Avien Paris’den Unutulmaz Gece

HABER: DİNÇER KARACALAR

Alix Avien Paris profesyonel salon kanalları ile NG Hotel Sapanca’da bir araya gelerek muhteşem bir etkinliğe imza attı.

Türkiye’nin önde gelen kozmetik markalarından Alix Avien Paris, NG Hotel Sapanca’da düzenlediği ‘Professional Channel’ etkinliği birbirinden yetenekli profesyonel salon kanalları ve make-up artistlerini bir araya getirdi. Etkinliğin Basın ve Pr işlerini ise Meltem Gündüz üstlendi.

Uygulamalı makyaj eğitimi etkinlikleri düzenleyen Alix Avien Paris iki gün süren etkinliğin ilk günün de; celebrity pro makeup artist Selen Karabulut’u, ikinci günde ise Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’u konuk etti. Etkinliğe Özge Ulusoy sunumu ve Merve Özbey performansı ile renk kattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar ise eğitimin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Alix Avien Parisden Unutulmaz Gece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MELTEM YAMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
MELTEM YAMAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bengisi Yeni Şarkısı ‘’Kusur Mu Sevmek’’ Yayında! 
Bengisi Yeni Şarkısı ‘’Kusur Mu Sevmek’’ Yayında! 
Barlas’ın Yeni Şarkısı ‘Neden Gülüm’ yayında! 
Barlas’ın Yeni Şarkısı ‘Neden Gülüm’ yayında! 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans