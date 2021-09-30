Alix Avien Paris’den Unutulmaz Gece

HABER: DİNÇER KARACALAR

Alix Avien Paris profesyonel salon kanalları ile NG Hotel Sapanca’da bir araya gelerek muhteşem bir etkinliğe imza attı.

Türkiye’nin önde gelen kozmetik markalarından Alix Avien Paris, NG Hotel Sapanca’da düzenlediği ‘Professional Channel’ etkinliği birbirinden yetenekli profesyonel salon kanalları ve make-up artistlerini bir araya getirdi. Etkinliğin Basın ve Pr işlerini ise Meltem Gündüz üstlendi.

Uygulamalı makyaj eğitimi etkinlikleri düzenleyen Alix Avien Paris iki gün süren etkinliğin ilk günün de; celebrity pro makeup artist Selen Karabulut’u, ikinci günde ise Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’u konuk etti. Etkinliğe Özge Ulusoy sunumu ve Merve Özbey performansı ile renk kattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar ise eğitimin ve eğlencenin tadını çıkardı.