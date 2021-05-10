ALMANYA'DA YILIN EN BAŞARILI ŞARKICISI GÜLBEN ERGEN OLDU!

Birbirinden güzel şarkılarla dolu albümleri ile çıkardığı klipler sevenleri tarafından oldukça beğenilen Gülben Ergen kısa sürede listelerin üst sıralarında yerini aldı. Sanatçı Almanya'da çok seviliyor. Almanya'da yayınlanan Avrupalı Bayan Dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesi'nden "Almanya'da Yılın En Başarılı Bayan Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Sanatçı ödülünü, yayın kuruluşu imtiyaz sahibi Çiğdem Bora'nın sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesinden "Yılın Almanya'da En Başarılı Bayan Sanatçısı" ödülünü getirdi. Ödülünü sosyal medya hesabı Instagramda Storysinden "Bu güzel ödül için teşekkür ederim" şeklinde yazdığı mesajıyla paylaşan Ergen, sevincini sevenleri ile paylaştı.

Haber Sedat Sarıkaya