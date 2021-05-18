“Aşk Diye Bir Şey Yok” Video Klibiyle Dikkat Çekti!

Haber: Sedat Sarıkaya

Adını Balat'ta kendi ahşap atölyesinde verdiği konser performanslarıyla duyuran “Akustikadam”ın çoğunu karavan yolculuğu sırasında bestelediği şarkılardan oluşan albümü “Yolda Görüşürüz”ün ilk single’ı “Aşk Diye Bir Şey Yok” video klibiyle birlikte 14 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Nostaljik klavye ezgileriyle dinleyicilerle buluşan şarkının söz ve müziği sanatçıya, aranjesi Güney Marlen’e, mix ve mastering çalışmaları ise Levent Büyük’e ait. Albümün diğer şarkılarını da zamanla yayınlayacak olan Akustikadam, ilk çıkış şarkısının video klibiyle de merak uyandırdı. Emir Can İğrek, Tuğkan, Kahraman Deniz, Güney Marlen, Aziz Aslan ve Rüştü Onur Atilla’nın eşlik ettiği klip sanatçıların samimi tavırlarıyla da izleyiciyle bir bütün oldu.

Aşk Diye Bir Şey Yok, yıllar önce iki adam arasında kalmış bir kadını ve yıllar sonra o zamanlar tercih etmediği adama döndüğünde, adamın ona karşı olan hislerini yansıtmaktadır. Adam bambaşka bir yola girmiş, aşka dair düşünceleri ve umutları tamamen değişmiştir.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan single’ın video klibini MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.

Şarkı Link Wav: Şarkı Link Mp3:

Klip Link Mp4: