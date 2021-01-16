Aslan Sayım yazıyor: Hülya Avşar Tükenmedi Hala? 

Gazeteci Aslan Sayım yazıyor...

1963 doğumlu Hülya Avşar 57 yaşında yıllardır kendisini önce filmlerde izledik daha sonra sahnelere transfer oldu. Buda yetmedi televizyon programı yaptı. Tenise merak sardı, ama bu sporu Türkiye’ye tanıttı ve herkes Hülya Avşar tenis yapıyor diye Avşar kızıdan dolayı Tenis yapmaya başladı. Kendi dergisini çıkardı ama devamını getiremedi. Tam iflas etti ve TMSF Herşeyine el koydu derken Avşar kızı Tükenmişlik sendromundayken Acun Ilıcalı Sayesinde ekranlara geri döndü. O dönüşüyle muhteşem bir servet yakaladı her programda vardı hatta adı Acun ile aşk konularına bile karışmıştı ama öyle bir şey olmadı da ortaya çıktı. Hülya Avşar gerçekten büyük bir isim ama artık daha değişik daha güzel daha farklı kişileri bekliyoruz ekranda Hülya Avşar’ın Fox Tv’de başlayacak olan dizisi tabii ki magazin haberleri ile beslenecek Ben Hülya Avşar’ın hala tükenmemiş olmasına şaşırıyorum!

Bu kadar iş proje insan bir tıkanır reklam teklifleri hala geliyor. Tabii ki Hülya Avşar’ın adı çok büyük çok Prestijli işte çok başarılı biri ama bence 50 yaşından sonra bir servet yaratmış sanatçıların önemli filmlerde oynamaları gerek sadece... diziler daha çok yeni nesilde olmadı ama önemli saçlar bence sadece filmlerle ekranlara gelmeli çünkü film Beyazperde önemli şey ama dizide her önüne gelen oynuyor zaten oyuncu olmayan bile dizide rol yapıyor.

Hülya Avşar’ı izleyeceğiz bakalım neler olacak?