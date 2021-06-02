Avrupa'yı fethetti

HABER: DİNÇER KARACALAR



Pandemi nedeniyle ne olacağı şuan tam net olarak belli olmadığı halde, sayısız Konser talaplerini aldığını söyledi Mero. Murda. İbrahim AKTOLON İdo Tatlıses. Uzi. ZenG. Burak Yeter. Bilal Sonses. Feride Hilal Akın gibi sayısı çok fazla olan Sanatcılara icin şuan konser sözleşmelerinin hazır olduğundan ve inşallah en kısa zamanda bu konserleri gercekleştirebileceklerini ümit ediyorum dedi.Aynı zamanda ibrahim Aktolon’u kendi bünyesine kattı son zamanlarda avrupa ve Türkiye müzik şirketlerinin peşinde olduğu AKTOLON’u İstanbul’a davet edip ,bütün haklarını kendi şirketiyle bütünleştirdi