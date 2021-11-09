Azerbeycanlı sanatçı Vugar Karabağlı'dan 200 bin Tl'ye klip! 

HABER: SEDAT SARIKAYA



Müzik hayatına 2005 yılında Bakü’de başlayan Azerbaycan’da tanınmış müzik hocalarından eğitim aldı Konservatuar, Aynı zamanda Asef Zeynallı ve Tofiq Quliyev adına 12 sayılı müzik kolejinde ve Muğam Teatırında müzik eğitimi aldı. 2009 yılında Azerbeycan Kültür Bakanlığı adına Azerbaycan’ı yurtdışında temsil etti ve Belarus’ta birincilik kazandı. 2010 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Türk Uluslararası Şarkı yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Devlet konserlerinde sahne aldı. 2012 yılında Azerbaycan Devlet Flarmoni Orkestrası’nda, Sarı Gelin, Kör Erebin, Karabağ Şikestesi, Arazbarı Zerb makamları gibi eseleri seslendirdi. 2013 yılında “Sevinç Yağışı” isimli 17 şarkılık ilk albümünü çıkarttı. 2017 yılında Bakü Abu Arena’da ilk solo konserini verdi. 2018’de Bakü’de Haydar Aliyev Sarayı’nda uzun süre devlet konserlerinde sahne aldı. Azerbaycanda bir çok ünlü televizyon programına katıldı.



"Sevinç Yağışı", Bağışlayaram, "Bir neferin acığına", sevilen ve en çok dinlenen şarkıları arasında olup 2020 yılında Türkiye’ye geldi ve 2021 yılında “Gidiyorum Uzaklara” isimli ilk single parçasını ve klibini çıkarttı.Başarılı sanatçı Türkiye’de albüm çalışmalarına devam etmektedir.