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Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!

Duman grubu üyelerinden ünlü müzisyen Batuhan Mutlugil, 5 yıl önce evlendiği Leyla Alfasa’dan boşandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 15:51
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Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!

İSTANBUL

Duman grubu üyelerinden ünlü müzisyen Batuhan Mutlugil, 5 yıl önce evlendiği Leyla Alfasa’dan boşandı. Boşanma protokolüne göre Mutlugil, ayrıldığı eşine 100 bin euro (ortalama 1 milyon) tazminat ödeyecek.

2016 yılında Bodrum’da sade bir nikâh töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa’nın mutluluğu kısa sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan Batuhan Mutlugil, 8 Nisan’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazırlanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Batuhan MutlugilBoşanma AnlaşmasıLeyla Alfasa
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