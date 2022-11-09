Bora Duran’dan aşk şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son 10 yılda hem kendi seslendirdiği, hem de farklı sanatçılara yazdığı hit parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bora Duran, yeni bir single hazırladı. Özel hayatında mutluluğu Avukat Hande Karaatlı ile yakalayan Duran, neşeli parçalarının ardından bu kez duygusal bir aşk şarkısına imza attı.



KLİP YOLDA



Sözü, müziği ve düzenlemesi Bora Duran’a ait “Öyle Özledim ki” adlı şarkı, kasım sonunda dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Duran önümüzdeki günlerde şarkının klibi için kamera karşısına geçecek.