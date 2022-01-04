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Burak Kalaycı’dan Yeni Şarkı ‘Herşey Bitti’ yayında!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 12:55
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Burak Kalaycı’dan Yeni Şarkı ‘Herşey Bitti’ yayında!

Haber: Aslan Sayım 

Almanya’da doğup büyüyen 26 yaşındaki müzisyen aranjör ve söz yazarı Burak Kalaycı “Herşey Bitti” isimli teklisini müzikseverlerle buluşturdu.

“Herşey Bitti” isimli eserin söz-müziği usta müzisyen Yusuf Tomakin imzası taşıyor.

Aranjörlüğünü ve Müzik Yönetmenliğini kendisi üstlenmiştir. Klip, Fatih Baduroğlu yönetmenliğinde Almanya’nın Oberhausen şehrinde çekilip Yönetilmiştir. Sadeliği ile, klibin şarkının önüne çıkmamasını istediğini vurgulayan Sanatçı Burak Kalaycı “Küçüklüğümden beri Arabesk şarkılarla büyüdüm ve kariyermde birtane bu tarz eserin olmasını çok istedim ve yaptım” dedi. Şarkı dinleyenleri etkileyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekleyen Burak Kalaycı, ayrılık yaşamış, herkes şarkıyı yüreğinde hissedecek iddiasında bulundu.

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Burak Kalaycıdan Yeni Şarkı Herşey Bitti Yayında
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