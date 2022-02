Can Temiz’in yüklerinden kurtulma yolculuğu

Haber: Dinçer Karacalar





Can Temiz, 25 Mart’ta yayınlanacak ilk solo albümü ‘Ahlaken Alçak’ın habercisi single’ı "Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları"nı Garaj Müzik etiketiyle 4 Şubat Cuma günü yayımlandı. Şarkının sözü ve müziği Can Temiz’e düzenlemesi Can Temiz ve Ali Rıza Şahenk’e ait.

Şarkı, Elektronik Elektronik Rock/Elektronik Indie tarzlarının alaturka ve gotik elementlerle harmanlandığı, Can Temiz'in bugüne kadar ki diğer solo çalışmalarının da sahip olduğu karakteristik özellikleri taşıyor. Sözlerde ise geçmişin yüklerinden ve anksiyetesinden kurtulma yolculuğu anlatılıyor. Albümün ve single'ın kapak çalışması çok yönlü bir tasarım anlayışını benimseyen tasarımcı Can Dağlı'ya ait.

Biyografi

13 Eylül 1987’de İzmir’de doğdu.

2005 yazında arkadaşlarıyla beraber, MODEL’i kurdu.

Bas gitaristliğini ve şarkı yazarlığını yaptığı MODEL ile birlikte, grubun dağıldığı 2017 yılına kadar üç albüm (“Perili Sirk” – 2009, “Diğer Masallar” – 2011, “Levla’nın Hikayesi” – 2014), bir çok single ve “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık”, “Dağılmak İstiyorum”, “Sen Ona Aşıksın”, “Bir Pazar Kahvaltısı” ve “Mey” gibi sayısız hit şarkıya besteci ve söz yazarı olarak imzasını attı.

2016 yılında Los Angeles’a yerleşerek, ana şarkı yazarlığını üstlendiği gothic-rock/alternative metal projesi Seven Day Sleep’i hayata geçirdi. Burada iki sene boyunca Los Angeles underground metal ve punk sahnelerinde, Whiskey A-Go-Go, Viper Room, Rainbow gibi efsanevi rock’n roll mekanlarında bir çok kez sahne alma fırsatı buldu.

2019’da İstanbul’a dönerek, vokalistliğini ve bas gitaristliğini yaptığı EXNUN isimli death metal/punk projesini hayata geçirdi ve ilk albümü “Decomposition of an Infant Soul”u yayınladı.

2020 Şubat’ında “Hayvan Yaralı” teklisi ile ilk adımını attığı solo projesi alternatif pop/indie elektronik/elektronik rock öğeleri taşıyor. “Usturam Çelik” ve “Bilemiyorum Altan” teklileri ile solo kariyerine devam eden Can Temiz, bir yandan da Can Bonomo, Bengi Apak ve İsmail Türküsev’le birlikte Türkiye’nin en çok dinlenen podcast’i “O Tarz Mı?”yı hazırlıyor.

Eşi Burcu Erim, kedileri Tahin ve Pekmez ile birlikte Kadıköy’de yaşamaktadır.

Söz-Müzik: Can Temiz

Düzenleme: Can Temiz, Ali Rıza Şahenk

Yorumcu: Can Temiz

Kapak: Can Dağlı

Lyric Video: Kadir Kiraz

Tırnaklarımın arası toprak dolu

Girme oraya, orası korkak yolu

Ay ışığında azad olur

Düşümdeki deliler

Ruhumun toprağı ağır ama

İnatçı olur ölüler

Saldım nefesimi maziye daldım

Zalimi mazlumu karşıma aldım

Şu yarayı kimler saracak

Ya bütün bu mezarları kim kazacak

Şu kafayı kim susturacak

Ya bütün bu mezarları kim kazacak