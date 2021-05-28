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Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek, yönetmen ve senarist Çağan Irmak'a esprili bir şekilde film önerisinde bulundu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:17
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Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek, yönetmen ve senarist Çağan Irmak'a esprili bir şekilde film önerisinde bulundu. Can Yılmaz'ın ise esprili tişörtü dikkat çekti.

Erşan Kuner adlı dizisini Netflix'te sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını paylaşarak, Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.

Instagram paylaşımına esprili bir not düşen Cem Yılmaz, "Abim ve ben... Film önerisi..." mesajıyla, 'Babam ve Oğlum'un yönetmenliğini yapan Irmak'ı etiketledi.

48 yaşındaki komedyenin gönderisi, kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de takipçilerini gülümsetti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazÇağan IrmakFilm önerisiCan YılmazSedat Sarıkaya
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