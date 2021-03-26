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CEMİYET HAYATININ “İYİLİK MELEĞİ” MELİSA ÖZMEN TÜM İSTANBUL’U ŞAŞIRTTI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mart 2021 Cuma 10:51
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CEMİYET HAYATININ “İYİLİK MELEĞİ” MELİSA ÖZMEN TÜM İSTANBUL’U ŞAŞIRTTI

HABER: ASLAN SAYIM

Daha önce “Yerli Paris Hilton” olarak medyada yankı uyandıran genç sosyetik Melisa Özmen, İstanbul’un elit yerlerindeki ‘Billboard’ panolarındaki “İyilik Meleği” reklamlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.


Cemiyet hayatının köklü ailelerinden Özmenlerin 20 yaşındaki genç varisi Melisa Özmen, ailenin otellerini de yönetiyor. Pandeminin etkilerinin azalacağı yeni yaz sezonunda otelinde farklı yenilikler yapmak için çalışmalarını sürdüren Melisa Özmen bu süreçte “iyilik hareketini” de ihmal etmiyor.

Yardıma muhtaç bir çok kız çocuğun eğitimini üstlenen Melisa Özmen’in bu özelliği sevenlerini harekete geçirdi ve genç iş insanının “İyilik Meleği Melisa Özmen” temalı ‘billboard’ları İstanbul’u süsledi. Bu jestin kendisine de sürpriz olduğunu dile getiren Melisa Özmen, “Kıyafetimle veya lüks yaşantımla konuşulmaktansa yaptığım yardımlarla konuşuluyor olmak beni daha çok mutlu eder. Belki yaptığımız iyilikler birilerine örnek olur da herkes bir yaraya merhem olur” dedi.

SOKAK HAYVANLARINA TONLARCA MAMA AKTARDI

Sadece ihtiyaç sahibi çocukları değil, hayvanları da düşünen Melisa Özmen belirli periyotlarla sokak hayvanlarına mama dağıtmayı da sürdürüyor. İşlerinin azaldığı bir dönemde barınaklara da bizzat kendi elleriyle mama yardımı yapacağını söyleyen Melisa Özmen, “İyilik meleği unvanını almak bana ağır bir sorumluluk yükledi. Madem beni öyle görüyorlar, ben de bu teveccühün hakkını vereceğim” dedi

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CEMİYET HAYATININ İYİLİK MELEĞİ MELİSA ÖZMEN TÜM İSTANBULU ŞAŞIRTTI
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