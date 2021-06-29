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Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi.

Müzik piyasasında yaptığı klipler ve şarkılar ve güzelliği ile bir anda  dikkatleri üzerine çeken Çağla yaptığı cover şarkılar "Saz Mı Caz Mı" ,"Ara Beni" gibi şarkılar ile müzik camiasının en fazla konuşulan isimlerinden oldu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Haziran 2021 Salı 16:52
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Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi.

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sevenleri tarafından Cover kraliçesi olarak görülmeye başlandı."Saz Mı Caz Mı" ,"Ara Beni" adlı şarkıları ile müzik listelerinde zirveyi salladı ve 500 milyon izlenmeyi geçip bu dalda rekorlar kıran Çağla 25 yıl önce yapılan Of Aman Nalan'ın " Hadi Yarim" adlı sarkısını coverladı yep yeni bir sound ile müzik vitrinine sundu ve mekanlarda en çok dinlenme rekorunu elde etti. 

SADECE HADİSE VE BEN DANS EDİYORUZ 

 Şarkının sözü ve bestesi Zeynep Talu/Garo Mafyan'a ait olup şarkının aranjesini ünlü aranjörlerden Emirhan Cengiz yaparken klibini de bizzat Çağla yönetti.Başarılı Sanatçılardan Çağla  "Müzik piyasasında Hadise ve sadece ben  şarkıda kendimiz dans ediyoruz gerisi dansçılara sığınıyor" dedi. Çağla 'nın "Hadi Yarim" adlı şarkısı  tüm müzik platformlarında yayınlandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Cover Kraliçesi ÇağlaZ KuşağıMüzik
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