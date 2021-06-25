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Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 10:21
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Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi

Müzik piyasasında yaptığı klipler ve şarkılar ve güzelliği ile bir anda  dikkatleri üzerine çeken Çağla yaptığı cover şarkılar "Saz Mı Caz Mı" ,"Ara Beni" gibi şarkılar ile müzik camiasının en fazla konuşulan isimlerinden oldu.Sevenleri tarafından Cover kraliçesi olarak görülmeye başlandı."Saz Mı Caz Mı" ,"Ara Beni" adlı şarkıları ile müzik listelerinde zirveyi salladı ve 500 milyon izlenmeyi geçip bu dalda rekorlar kıran Çağla 25 yıl önce yapılan Of Aman Nalan'ın " Hadi Yarim" adlı sarkısını coverladı yep yeni bir sound ile müzik vitrinine sundu ve mekanlarda en çok dinlenme rekorunu elde etti. 

     

SADECE HADİSE VE BEN DANS EDİYORUZ 

Şarkının sözü ve bestesi Zeynep Talu/Garo Mafyan'a ait olup şarkının aranjesini ünlü aranjörlerden Emirhan Cengiz yaparken klibini de bizzat Çağla yönetti.Başarılı Sanatçılardan Çağla  "Müzik piyasasında Hadise ve sadece ben  şarkıda kendimiz dans ediyoruz gerisi dansçılara sığınıyor" dedi. Çağla 'nın "Hadi Yarim" adlı şarkısı  tüm müzik platformlarında yayınlandı.

Haber Sedat Sarıkaya

Anahtar Kelimeler:
Cover Kraliçesi ÇağlaZ Kuşağı
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