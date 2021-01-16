Defne Samyeli’nin 10 yaş Küçük Sevgilisi Tevfik Bozdağ Ortaya Çıktı!

Haber: Seda Erten

Tevfik Bozdağ’ı basından ve birçok televizyon programından tanıyoruz. Estetik kliniğini Ankarada olan Tevfik Bozdağ istanbula sık sık gidip geliyor. Bu aşk sanal alemde başladı. Söylentilere göre Tevfik Bozdağ’ın personeli Buket A. bu ilişkiyi ele vermiş ve İşten çıkarılmış! Defne Samyeli Tevfik Bozdağ Estetik Kliniğine operasyon için mesaj atınca kıvılcım başlamış. Sahte isimle Klinikte işlemlerini yaptırdığı iddalar arasında! Bakalım ikiliyi ne zaman göreceğiz. İkili instagramdan henüz takipleşmiyor. Son dizisi Final yapan Defne Samyeli aşk hayatında başarılı olabilecek mi?