DERYA BEDAVACI'YA YAZIN DA TATİL YOK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Geçtiğimiz haftasonu Diyarbakır ve Elazığ'da sahne alan Derya Bedavacı;
"Bu senede tatil yok,çalışmaya devam diyerek, sürpriz projeler ve yaz konserleriyle sevenlerimle buluşacağım" dedi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Deme, Bana Bunu Yapma gibi hit olmuş şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Arasbeskin kraliçesi Derya Bedavacı, yaz boyunca sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Geçtiğimiz haftasonu Diyarbakır ve Elazığ'da sahne alan Derya Bedavacı;
"Bu senede tatil yok,çalışmaya devam diyerek, sürpriz projeler ve yaz konserleriyle sevenlerimle buluşacağım" dedi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ