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Dilek Günay’dan Muhteşem Dönüş

Kocaelili genç sanatçı Dilek Günay, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:19
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Dilek Günay’dan Muhteşem Dönüş

Sedat Sarıkaya

İSTANBUL

Kocaelili genç sanatçı Dilek Günay, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra müzikseverlerin karşısına çıkan genç sanatçı Günay, Sakarya Ferizli Gölkent’te ilk klibini çekti.  Sözü ve müziği kendisine ait olan “Aşka Kandım” isimli şarkısının aranjesi Onur Ondan, mix masteringi ise Candar Köker tarafından yapıldı.

Dinç Müzik etiketiyle dinleyici ile buluşacak olan şarkının bir bölümü Sakarya’nın saklı cenneti olan Ferizli Gölkent’te, diğer bölümü ise İzmit’te çekilen klibinin yönetmenliğini Emirhan Erol üstlendi. Trap versiyon şeklinde düzenlenen şarkının klip çekiminde başarılı sanatçı Dilek Günay’a bir küçük oyuncu ve model de eşlik etti.

“Aşka Kandım” Müzikseverlerle Buluşuyor

Sakarya Ferizli’nin doğası, havası ve insanları ile harika bir yer olduğunu dile getiren genç sanatçı Dilek Günay, “Klip çekimimizde bize karşı gösterdikleri misafirperverlikten dolayı en başta Gölkent Köyü sayfa yöneticisi İbrahim Erkal kardeşime ve bizlere çekim imkanı sunan başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Daha öncesinde de farklı müzik platformlarında, çeşitli müzik çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sunan Günay, müzik yolculuğundaki başarısını bu klip ile daha da perçinledi.  Çalışmalarıyla çeşitli ulusal ve yerel  TV ile radyo kanallarının da dikkatini çeken ve çok sayıda programın konuğu olan Günay, 2012 yılında katıldığı Kral TV’de yayımlanan ‘0 KM’ adlı program ile müzikseverlerin oldukça beğenisini kazanmıştı. 

Günay, ayrıca eğlence amaçlı oluşturulmuş video, görsel ve müzik alanlarında  paylaşımların yapıldığı, hemen her platformdan ulaşılabilen bir web sitesi olan Netd’den de klibin yayınlanması için gün alındığının müjdesini verdi. Günay’ın çekimleri başarılı bir şekilde tamamlanan son klibi,  10  Haziran Perşembe saat 13.00’te Netd’de yayımlanacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dilek GünayAşka KandımSedat Sarıkaya
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