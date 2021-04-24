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“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”

“Böyle Sevince” şarkısı dizide ilgi gördü

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Nisan 2021 Cumartesi 10:51
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“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Besteci ve söz yazarı Emrah Demiralp, yeni albümü “Demleniyorum”u geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Demiralp’in albümünde yer alan “Böyle Sevince” adlı şarkısı, TV8’de yayınlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde kullanılınca dikkat çekti. Dizinin duygusal bir sahnesine damga vuran şarkı, dijital müzik platformlarında en çok arananlar arasına yerleşti. Şarkının gördüğü ilginin üzerine Demiralp klip çekmeye karar verdi. Klibin yakında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Emrah Demiralp, şarkısının dizide gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu, albümdeki diğer şarkılara da önümüzdeki günlerde klip çekeceğini dile getirdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev KaderinBöyle SevinceEmrah Demiralp
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