Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1455
ALTIN
511.965
DOLAR
8.5388
STERLİN
12.0322
EURO
10.3684
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...

ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Galaksi parçasıyla 200 milyon izlenmeyi aşarak geçen yazın hitine imza atan Ece Mumay, bu yaza Peri teklisiyle giriyor.

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
15 Haziran 2021 Salı 09:32
4 Okunma
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

İSTANBUL- Söz ve bestesi kendisine ait hala trendlerden düşmeyen Galaksi teklisiyle, ilk hiti “Vazgeç Gönül”den sonra büyük bir başarı daha yakalayan Ece Mumay’ın ‘’Peri’’ adlı  teklisi müzik severle buluştu.

Galaksi gibi hareketli bir şarkı olan Peri’nin sözleri Ece Mumay’a, Bestesi Özbek sanatçılar Khaniza Shahrizoda ve Shakhboz Nosirijouov’a, aranjesi Semih Gönder’e ait.

Dark’nDark’ın yapımcılığında BGM’de bir ay önce çekimi gerçekleştirilen klibin yönetmenliğine Enes Bilal Taşçı imza attı. Hareketli danslarıyla da dikkat eden çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medya hesaplarında 4 milyon takipçiye ulaşan Ece Mumay, “Sözlerinden, aranjesine, klibinden stylingine birçok kez revizeden geçen, çok emek verdiğimiz, iznini almak için şahsen çok uğraştığım bir proje oldu diyen genç müzisyen  umarım sizler de dinlerken, pandemi döneminin tüm sıkıntılarını içinizden atarsınız” dedi.

YUDUM MİNGAN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 15.06.2021 11:21
Anahtar Kelimeler:
GalaksiECE MUMAYBPeri Ü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Aydilge Ödül Aldı! 
Aydilge Ödül Aldı! 
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans