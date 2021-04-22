Erhan Pehlivan "Başa Bela" ile  Bomba Gibi Geliyor! 

Haber: Sedat Sarıkaya

28 Nisan'da tüm digital platformlarda yerini alacak Erhan Pehlivan'ın hareketli şarkısı "Başa Bela" yaza damgasını vuracak.

Müzisyen bir aileden gelerek çok küçük yaşlarda müzikle tanışan Erhan Pehlivan, ilk şarkısı "Başa Bela" ile bomba gibi geliyor. Lanes Müzik Yapım imzasıyla müzik dünyasına kazandırılan kıpır kıpır şarkısı "Başa Bela" sanatçı Erhan Pehlivan'ın ilk single çalışması olup tüm dijital müzik platformlarında yerini 28 Nisan çarşamba günü almaya hazırlanıyor. Hayatının büyük bölümü Almanya'da geçen sanatçı Lanes Müzik Yapım imzalı prodüksüyon için gün sayıyor.

Antalya'nın en büyük ses ve görüntü stüdyolarından olan Batu Ses Stüdyolarında çekilen klip için düzenlenen bu büyük prodüksiyonda tam 25 kişilik dev ekip çalıştı.