Farkındalık projesi için bir araya geldiler

Son günlerde özellikle kadına şiddetin artmasına seyirci kalmak istemeyen Aysel Gürel orkestrası solisti Zeynep Sebinur ve Çukur, Adını Sen Koy, İçerde, Kurtlar Vadisi, Ezel, Savaşçı gibi dizilerde rol almış olan oyuncu Ulvi Yiğit farkındalık yaratmak için bir araya geldiler.

Sözleri Zeynep Sebinur’a ait olan , müziği Metin Gören’in yaptığı aranjörlüğünü Murat Sever’in üstlendiği ve düzenlemeleri Serhat Çiftdal tarafından yapılan “Alime” adlı şarkı ile Zeynep Sebinur kadına şiddete ve çocuk gelinlere olan tepkisini duyurmuştu.

Ulvi Yiğit ve Zeynep Sebinur ilerleyen günlerde birlikte sürpriz bir proje ile farkındalık yaratacak yeni bir proje ile sanatseverlerle buluşacaklarının müjdesini verdiler.

Haber Sedat Sarıkaya