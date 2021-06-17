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Farkındalık projesi için bir araya geldiler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 11:12
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Farkındalık projesi için bir araya geldiler

Son günlerde özellikle kadına şiddetin artmasına seyirci kalmak istemeyen Aysel Gürel orkestrası solisti Zeynep Sebinur ve Çukur, Adını Sen Koy, İçerde, Kurtlar Vadisi, Ezel, Savaşçı gibi dizilerde rol almış olan oyuncu Ulvi Yiğit farkındalık yaratmak için bir araya geldiler.

Sözleri Zeynep Sebinur’a ait olan , müziği Metin Gören’in yaptığı aranjörlüğünü Murat Sever’in üstlendiği ve düzenlemeleri Serhat Çiftdal tarafından yapılan “Alime” adlı şarkı ile Zeynep Sebinur kadına şiddete ve çocuk gelinlere olan tepkisini duyurmuştu.

Ulvi Yiğit ve Zeynep Sebinur ilerleyen günlerde birlikte sürpriz bir proje ile farkındalık yaratacak yeni bir proje ile sanatseverlerle buluşacaklarının müjdesini verdiler.

Haber Sedat Sarıkaya

Son Güncelleme: 17.06.2021 11:22
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Farkındalık Projesi Için Bir Araya Geldiler
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