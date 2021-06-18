Fatma Turgut’tan Sevenlerine Sürpriz: “Dünyalar Senin Olsun"

Türk rock müziğinin en sevilen ve en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, yepyeni single'ı ile sevenlerine sürpriz yapıyor. Yayınladığı her çalışmasıyla dinleyicilerden tam not alan ve müzik listelerinin zirvesinde yer alan müzisyen şimdi ise “Dünyalar Senin Olsun” şarkısıyla adından söz ettiriyor.

Sözü ve müziği kendisine ve Can Baydar'a ait “Dünyalar Senin Olsun”un düzenlemesinde de Can Baydar, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzaları var.

Fatma Turgut’un yeni single’ı “Dünyalar Senin Olsun” 21 Haziran Pazartesi günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarda yerini alacak.

Haber Sedat Sarıkaya