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Fenomen İlknur Özdemir kendi markasını kurdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 10:58
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Fenomen İlknur Özdemir kendi markasını kurdu

HABER: ASLAN SAYIM

Gezginlikten dolaplarımıza…

Bizden duymuş gibi olmayın ama gezdiği yerlerle gözlerimizi büyüleyen ünlü gezgin İlknur Özdemir, şimdi de tekstile el atmış. 

Artık gezerken kendi kıyafetlerini kullanmak istediğini söyleyen ünlü gezginimiz, kendi parçalarını herkesin üzerinde görmeyi kafaya koymuş. 

Çok ciddi bir disiplinle çalışıyor

Bu konuda o kadar ciddi ki, bir süreliğine seyahat planlarına bile ara vermiş durumda. Seyahatlerini bile erteleme kararı aldıysa durumun ciddiyetini tartışmayalım bile. Markasının adı Hempss Butik. Öyle geliyor ki yakında bir çok kişi Hempsslenecek.. Umuyoruz ki bir an önce hedeflediği yere ulaşır ve gezerek bizim gözlerimizi büyülemeye kaldığı yerden devam eder.

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