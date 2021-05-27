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FERHAT GÖÇER ‘’BANA AŞKI YAŞAT’’ İLE GELDİ

Ferhat Göçer bugünden itibaren tüm dijital platformlarda yayında olan yeni albümü ‘’Bana Aşkı Yaşat’’ ile müzikseverlerle buluştu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Mayıs 2021 Perşembe 17:02
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FERHAT GÖÇER ‘’BANA AŞKI YAŞAT’’ İLE GELDİ

HABER: SEDAT SARIKAYA
 

Ferhat Göçer, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda yayında olan yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Pandemi döneminde bu albüm için büyük bir titizlikle çalışan sanatçının, kariyerinin 13. Albümü olan ‘’Bana Aşkı Yaşat’’ dokuz şarkıdan oluşuyor.

Bir buçuk yıl boyunca aralıksız çalıştığı albüm için heyecanlı olan ve ‘’Bana Aşkı Yaşat’’ı sevenlerin haykırışı olarak tanımlayan Ferhat Göçer aşkı ise ‘’Aşk bence ruh ve duyguların fırtınası. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle dizginlenmesi gereken vahşi bir at bence. Bu dizginler olmadan üstüne bindiğimizde bizi uçuruma sürükler.’’ diyerek tanımladı.

Birçoğu kendisine ait müzik ve sözlerin de yer aldığı albüm için Göçer duygularını ‘’Sıkıntılara güç ve moral olacak. İyi bir yol arkadaşı olacağına inanıyorum. Bu zorlu süreçte yaşadığımız sıkıntıların dışa vurumu var albümde.’’ diyerek ifade etti.

Göçer'in kendisine ait Metropol Müzik Fabrikası (MMF) etiketiyle çıkan albümdeki sekiz şarkının düzenlemesi Cenk Kandıralı, bir şarkının Milad Beheshti üstlendi. Göçer’in kariyerinin 13. albümü Bana Aşkı Yaşat’ta, anonim eser “Ninna” dışındaki sekiz şarkının altısı Ferhat Göçer imzası taşıyor.  Sanatçı, müziğini üstlendiği Adını Tek Geçerim, Hüküm, Aşka Bi Yol ve Sabahattin Ali şiiri olan Ben Sana Vurgunum’un yanı sıra, Kadıköy isimli şarkısının hem sözlerini yazdı hem de müziğini üstlendi, Lacivert Geceler’in sözünü Yusuf Gürsel ile birlikte yazdı.  Sanatçı, albümdeki diğer iddialı şarkıları Hayatın Sillesi, Yürüyorum Dikenlerin Üstünde’nin yanı sıra anonim eser Ninna’ya da sesiyle hayat verdi.

Ferhat Göçer albümde, Şakir Askan, Zeynep Talu, Saadettin Dayıoğlu, Cenk Kandıralı, Hasan Kaplan, Neşe Seçil Tokat, Levent Gürsel gibi usta isimlerle çalıştı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 27.05.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
Bana Aşkı YaşatFerhat Göçer
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