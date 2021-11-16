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Fisun ile Ünlü Oyuncu Cem Cücenoğlu'ndan süpriz düet 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 12:38
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Fisun ile Ünlü Oyuncu Cem Cücenoğlu'ndan süpriz düet 

DİNÇER KARACALAR

Fisun , ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu (MSM) ile “Bilemezsin” adlı yeni şarkısında düet yaptı. 

Pandemi döneminde kurumsal iş hayatından uzaklaşıp müziğe yönelen Kapki, bu süreçte 45 şarkı yazıp besteledi. Bu şarkıların arasından 6 tanesini “Bilemezsin” adlı albümde toparlayan şarkıcı, çıkış parçası olan “Bilemezsin”e klip de çekti. 

Aranjörlüğünü Eser Taşkıran’ın, mastering’ini Cantuğ Gökçel’in yaptığı şarkıda ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu (MSM) ile düet yapan Fisun, Cücenoğlu ile birlikte kamera karşısına da geçti. 

Meltem Taşkıran’ın yönetmenliğini üstlendiği klibin görüntü yönetmenliğini ise Özgür Yücel yaptı. 

Albümle ilgili Fisun şöyle konuştu: “Bilemezsin albümü 90’larda dinlediğimiz şarkılardaki melodiler ve sözleri anımsatıyor. Çok içime sinen bir iş oldu. Umarım dinleyenler de içindeki hüznü ve duyguları hissedebilir. Şarkıların hepsinin ortak özelliği hemen ezberlenebilmesi ve akılda kalıcılığı.” Şarkı söylemenin kendisi için ne ifade ettiğini ise Kapki, şu sözlerle dile getirdi: “Şarkı söylerken sanki dünya duruyor benim için. Halihazırda sözüyle, müziğiyle bitmiş 45 adet şarkım bulunuyor. Umarım albümüm sayesinde sesimi duyurur, bestelerimi sanatçılarla buluşturma şansım olur.”
 

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Fisun Ile Ünlü Oyuncu Cem Cücenoğlundan Süpriz Düet
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