Gazeteci Hakan Kanburoğlu kimdir? Hakan Kanburoğlu yazıları ve instagram

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu yazdığı yazılarla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Birçok müzik ve magazin haberi öncelikle ondan çıkıyor. Demet Akalın, Gülben Ergen gibi isimlerle röportaj yapan Hakan Kanburoğlu kimdir? Hakan Kanburoğlu yazıları ve Hakan Kanburoğlu instagram adresi ile ilgili bilgiler.