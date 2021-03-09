Gezgin Nasife Canbolat önerilerde bulundu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da dünyanın dört bir yanından, 750 bini aşkın takipçisi bulunan Nasife Canbolat'ın paylaşımları birbirinden özgün moda trendini gözler önüne seriyor. Tarzıyla takipçilerinin beğenisini toplayan Nasife Canbolat, 2021'in kış aylarında da 'güçlü kollar'ın trend olacağını söyleyerek, "Kalın omuzlar ve vatkalı parçalar bu sezon için çok ideal. Böylelikle hem güçlü bir imaj çizebilir hem de retro bir havaya bürünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Modanın aslında kendini tekrar eden bir yapıda söyleyen Canbolat, "Hiçbir parçanın modası sonsuza kadar geçmez. Geçmiş dönemlerde kullandığımız parçalar, moda rüzgarının tersten esmesiyle tekrardan gün yüzüne çıkabilir. O yüzden, geçmiş dönemde aldığınız kıyafetlere 'demode' gözüyle bakmamak gerek. Doğru kombinle harikalar yaratabilirsiniz" diye konuştu.

O BİR SEYAHAT TUTKUNU

Kendisini 'Dünya Vatandaşı' olarak tanımlayan Nasife Canbolat ayrıca, dünyanın birçok şehrine seyahat etti. Seyahat tutkusunu takipçileriyle de paylaşan Canbolat, gezip gördüğü yerlerden birçok fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşıyor. Renkli ve eğlenceli kişiliğiyle Nasife Canbolat'ın paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Nasife Canbolat'ın 'nazife3699' kullanıcı isimli hesabının Instagram'da kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşması bekleniyor.