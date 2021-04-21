Gökalp Tekmanlı: Cem Adrian'dan öğütler alıyorum! Gökalp Tekmanlı kimdir?

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Canına Düşe Düşe şarkısı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Gökalp Tekmanlı samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkı hazırlığında olan Gökalp Tekmanlı, ‘’ Genç arabeskçilere örnek olacağım. Tabii ki birileri bizleri desteklemeli. Genç arabeskçiler de desteği hak ediyor.’’ Dedi.

Cem Adrian’dan öğütler aldığını belirten Tekmanlı “Müzik piyasasında sadece Cem Adrian’ın takipçileri gerçek. Görüştüğümüzde kısa yoldan fenomen olmaya çalışıyorsun, 1 ayda patlayan 1 ayda söner. Tarzlarımız hiç aynı değil ama dostluğumuz baki. Dev bir ses.” cümlelerini belirtti.



Gökalp Tekmanlı kimdir , nereli ?



1995 Erzurum doğumlu olan genç şarkıcı Gökalp Tekmanlı sözü ve müziği kendisine ait olan Canına Düşe Düşe ile piyasaya çıkmıştır.



Sürekli olarak kendi bestelerini yapan Gökalp Tekmanlı " önümüzdeki Mayıs ayında yeni bir single daha çıkaracağım " dedi.

İnstagram 'da hatrı sayılır bir kitleye sahip olan genç yetenek gelecek vaat ediyor...



2018 yılında babanızı kaybetmeseydiniz müzik sektörüne şarkıcı olarak girer miydiniz?

Tabii girerdim. Babam şarkı söylememi benden daha çok isterdi. Hep şarkılar söylettirirdi.