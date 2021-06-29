Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1360
ALTIN
493.503
DOLAR
8.7342
STERLİN
12.0606
EURO
10.3901
Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak
Hazine'ye ait 17 adet...
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...

GÖKHAN TÜRKMEN İLK KONSERİNDE YAĞMURA RAĞMEN KONYA’YI SALLADI!

KONYA AÇIK HAVA SAHNESİ’NDE YAZ KONSERLERİ SEZONUNU AÇTI #iyiyaşa

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Haziran 2021 Salı 16:45
0 Okunma
GÖKHAN TÜRKMEN İLK KONSERİNDE YAĞMURA RAĞMEN KONYA’YI SALLADI!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Çıkardığı “7” adlı albümüyle listelere zirveden giriş yapan Gökhan Türkmen, yaz konserleri sersinin ilkini Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Pandeminin ardından ilk konserini veren Gökhan Türkmen heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Aylar sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepinizi çok özledik artık hep birlikteyiz” dedi. Konser başlar başlamaz yağmur yağmasına rağmen izleyicilerin keyifle eşlik ettiği konserde Gökhan Türkmen ve orkestrası GT Band “Derdim” şarkısıyla görkemli bir açılış yaptı. Yeni albümü 7’nin şarkılarının yanı sıra Lafügüzaf, Aşk Lazım, Çatı Katı gibi kült parçalarının da bulunduğu zengin repertuvarıyla izleyenleri coşturdu.

 

Gökhan Türkmen Yaz Konserleri serisi 21 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 3 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu, 5 Ağustos Bodrum Antik Açık Hava Tiyatrosu, 6 Ağustos Marmaris Açık Hava Tiyatrosu, 17 Eylül Aydın The Bigone sahnesinde devam edecek.

“7” albümünü kapsayan ve yaz sezonu boyunca devam edecek konser serisinde COVID-19 önlemleri dikkate alınacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanırken, izleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Gökhan TürkmenKonserKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in binmeye doyamadığı klasik otomobili
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in binmeye doyamadığı klasik otomobili
TAKI DÜNYASININ YENİ İSMİ: BLACK BOSS
TAKI DÜNYASININ YENİ İSMİ: BLACK BOSS
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans