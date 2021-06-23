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GÖKHAN TÜRKMEN’İN AÇIK HAVA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

Gökhan Türkmen’in yaz sezonu konser takvimi açıklandı. Provalarına başlayan sanatçının yeni albümü “7” ile konser hasreti bitiyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
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GÖKHAN TÜRKMEN’İN AÇIK HAVA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

Orkestrasıyla provalara başladı

#iyiyaşa

Dinamik disco funk albümü “7” yi 4 Haziran’da müzikseverlerle buluşturan Gökhan Türkmen bu yaz açık hava konserleriyle Konya, Datça, Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası ve Antalya’da sevenleriyle buluşuyor. Deneyevi stüdyolarında orkestrası ile provalara başlayan sanatçı, sevenleri için keyifli bir repertuvar hazırladı. 

Yapılan açıklamada “7” albümünü kapsayan ve yaz sezonu boyunca devam edecek konser serisinde COVID-19 önlemleri dikkate alınacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanırken, izleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor.

Gökhan Türkmen “7” Yaz Konserleri

25 Haziran Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Tiyatrosu

26 Haziran Adana 01 Burda PGM Açık Hava Sahnesi

3 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu

5 Ağustos Bodrum Antik Açık Hava Tiyatrosu

6 Ağustos Marmaris Açık Hava Tiyatrosu

17 Eylül Aydın The Bigone 

Haber Sedat Sarıkaya

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GÖKHAN TÜRKMENİN AÇIK HAVA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR
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