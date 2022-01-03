Gülden Karaböcek Yeni Yıl'a Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

DİNÇER KARACALAR



Gülden Karaböcek Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersin de konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek de eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi.