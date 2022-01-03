Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
808.17
DOLAR
13.81
STERLİN
18.70
EURO
15.69
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...

Gülden Karaböcek Yeni Yıl'a Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Gülden Karaböcek 2022'ye Lüleburgaz'da sahnede girdikten hemen sonra 1 Ocak'ta Mersin de konser verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:13
0 Okunma
Gülden Karaböcek Yeni Yıl'a Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

DİNÇER KARACALAR
 

Gülden Karaböcek Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersin de konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek de eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi.

Anahtar Kelimeler:
Gülden Karaböcek Yeni Yıla Lüleburgaz Ve Mersinde Girdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı oyuncu Semra Güzel devam eden tv projelerine yenisini ekledi.
Başarılı oyuncu Semra Güzel devam eden tv projelerine yenisini ekledi.
Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti
Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti
HAYRETTİN GÜNEŞ MÜZİK SEKTÖRÜ GELECEK ADINA UMUTLU
HAYRETTİN GÜNEŞ MÜZİK SEKTÖRÜ GELECEK ADINA UMUTLU
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans