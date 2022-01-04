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Gülden Konserinde Yer Bulamadılar, Canlı Yayından İzlediler!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 11:36
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Gülden Konserinde Yer Bulamadılar, Canlı Yayından İzlediler!

DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçı Gülden, yeni yıla İstanbul’da bulunan Şivekar’da sevenleriyle birlikte girdi. 

Kendi söz ve bestelerini yazan sayılı sanatçılardan olan Gülden, 2022 yılının ilk dakikalarında İstanbul’da sahnedeydi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan konserde gelemeyen sevenleri tüm gece sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla konseri izlediler. 

Sahnelerinde dinleyicilerini derin aşk şarkılarının yanında hareketli repertuvarıyla da eğlendiren Gülden'e mekanı dolduran sevenleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar eşlik ettiler.

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Canlı Yayından İzledilerGülden Konserinde Yer Bulamadılar
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