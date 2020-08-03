HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Zehra – Cennetten Çiçek

2– Bilal Sonses – Nefret

3– Murda & SFB - Napıyon Lan (prod. Project Money)

4– Ece Mumay – Galaksi

5– Irmak Arıcı – Yağmurum Ol

6– Sertab Erener – Geçer

7– Berkay – Kırgınım Ona

8– Zeynep Bastık – Bir Daha

9– Demet Akalın – Nostalji

10– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

POP MÜZİĞİ CANLANDIRACAK

Demet Akalın yeni şarkısı Nostalji’yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Onurr’a ait olan şarkının düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Hani hep deniliyordu “Pop müzik öldü, pop müzik bitti” diye. Demet Akalın adeta bu söylemlere baş kaldırıyor ve bu yıl pop müziği canlandıracak gibi görünüyor. Aslında pop müziğin en büyük eksiği poptan uzaklaşılmasıydı. Bir dönem bakkal müzik deniyordu ama şu an bakkal müziği bile arar hale geldik. Özlemişim Demet’in atarlı giderli şarkılarını. E tabii ki Erhan Bayrak’ın aranjesi Demet Akalın’a çok yakışıyor, söylemeden geçemeyeceğim. Demet Akalın 2020’yi pop müzik dalında zirvede kapatacaktır, kendi kulvarına geri döndü ve Zirve albümündeki isimlerle birlikte çalışırsa fırtınalar estirmemesi için hiçbir sebep yok. Şimdi onlar düşünsün!

ALAÇATI’NIN EN GENÇ MEKANI: PANAYIR

Alaçatı tatili dönüşü en beğendiğim yerleri sizlere yazmaya devam ediyorum. Ersin Ural işletmeciliğinde Panayır Alaçatı bu yılın vazgeçilmez bir mekanı olacak diye düşünmekteyim. Alaçatı’nın en güzel koyunda yer alan Panayır cıvıl cıvıl gençlerle dolu. Bu mekan denizin kenarında, yemyeşil bir alanda açıkhavada yeme içme parkı olarak da biliniyor. Park dediğime bakmayın, burası fazla avrupai bir park. Efsane R&B partilerinin olduğu bu mekanda her çeşit müzik çalmakta. Ruhu genç olanlar Alaçatı’nın en genç mekanı Panayır ile buluşmalı.

İYİ MÜZİK İYİ YEMEK: PANDERAS ALAÇATI

Alaçatı’ya bu yıl açılan Panderas, deniz kenarında konuklarını ağırlamasıyla ön plana çıkıyor. İyi müzik ve iyi yemek mottosu olan Panderas’tan keyif almamak imkansız gibi bir şey. Cemre Burak’ın DJ setinin başında olduğu bir yerde eğlenmemek mümkün değil. İşletme ortaklarından Batuhan Erdem mekanın her anında yanında yer alıyor, müşterilerinin mekandan memnun ayrılması için elinden geleni yapıyor. Mekan hem şık hem bohem haliyle dikkat çekiyor, ışıltılı ama bir o kadar da denizde ateş yakmalık. Mekana gelen kitlenin kalitesi tartışmasız. Önümüzdeki yılların en dikkat çeken işletmesi olacaktır.





Çocukluk arkadaşından konsere özel kıyafet...



'Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?', 'Prens & Prenses', 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem' şarkılarıyla dijital mecrada 100 milyonun üzerinde en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme) / izlenme rakamına ulaşan Simge kariyerinin ilk İstanbul Harbiye Açıkhava konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi verecek. Simge'ye en büyük destek çocukluk arkadaşı modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi.

Günlerdir büyük bir titizlikle, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava Konseri ’ne özel repertuvarıyla, dans ve müzik ziyafeti vermeye hazırlanan ve kendisini izlemeye gelenlere özel bir showla karşısına çıkacak olan Simge'ye en büyük destek 5 yaşından bugüne kadar en yakın arkadaşı modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Çocukluk hayallerini gerçekleştiren ikili yıllar önce biri modacı biride şarkıcı olmak isterken yıllar sonra bu hayallerinin gerçekleşmesiyle Gülşah Saraçoğlu bir hafta atölyesini sadece Simge'ye kapatarak Harbiye Açıkhava konseri için üç ayrı kostüm hazırladı.



Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi için dansçılar, kostümleri ve şovu için masraftan kaçmadığı bildirildi. Kariyerinin ilk Harbiye konserini verecek olan Simge'nin konserine yoğun ilgi olduğu biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

TERS IŞIK MI KiLO MU?

Sinan Akçıl, Bodrum tatilinde çekilen kilolu fotoğrafları için “Ters ışık mağduruyum” dedi.

YÖNETİMDE HÜLYA, SİBEL VE GÜLBEN OLACAK

Sinan Akçıl önceki gün Bodrum’daki Miya Beach’te konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Çeşme’de çekilen fotoğraflarının “kilo aldı” şeklinde haber yapılmasını tiye aldı: “Ters ışıktan dolayı öyle oldu. Buradan duyuruyorum; Ters Işık Mağdurları Derneği kuracağım. Başkan ben olacağım, başkan yardımcısı Hülya Avşar, genel sekreter Sibel Can. Basın halkla ilişkileri de tabii ki Gülben Ergen yürütecek. Ters ışık mağdurları bana başvursun! Vallahi o gün aynı anda o beachteydik. Sinan Akçıl baya kilo almıştı. Baklava falan yok, neden kilo aldığını kabul etmiyor ki? Hepimiz aldık. Koronada oturmaktan şiştik.” diye konuştu.