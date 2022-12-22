Hakan Kanburoğlu: Gülşen için İzmir ve Mısır'dan rekor teklif

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Gülşen ile ilgili şoke eden bir iddiada bulundu.



Hakan Kanburoğlu, '' Gülşen yılbaşında sahnelere dönecek. Normalde geçen gün verdiği konser gizli kalacaktı fakat basına sızdı. Kulis bilgilerine göre Gülşen'in yılbaşında sahne alması için İzmir ve Mısır'dan teklif almış. Yaklaşık 2.5 milyon TL ücret alacağı söyleniyor. Bakalım Gülşen İzmir'i mi Mısır'ı mı tercih edecek. Geçen yıl Tarkan'ın sahne aldığı Sharm El Sheik'te bulunan otelden yoğun talep aldığı söyleniyor. '' dedi.