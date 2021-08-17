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Hande Yener'in Paraf Kuruçeşme sahnesinde yıldız yağmuru

Poll Production imzasıyla düzenlenen harika konserde  Paraf Kuruçeşme sahnesinde tam anlamıyla müzik şöleni vardı.Sevenleri konser alanını ağzına kadar doldurup Hande Yener şarkılarına eşlik ettiler. Muhteşem geçen konserde Hande Yener ve dansçıları sahne şovları geceye damgasını vurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ağustos 2021 Salı 17:15
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Hande Yener'in Paraf Kuruçeşme sahnesinde yıldız yağmuru

HABER: SEDAT SARIKAYA

Geceye Seren Serengil,Arto,Berksan,Kemal Doğulu,Feride Hilal Akın gibi sanatçılar katıldı.Birbirinden şık giyinip konsere gelen sanatçılar Berksan,Seren Serengil,Feride Hilal Akın'ı Yener sahnesine davet ederek sanatçılardan birer şarkı söylemesini istedi.Yener'in davetini geri çevirmeyip sahneye çıkan Berksan, Yener “Ne söyleyeceksin bakalım sahnede” diye sorunca Berksan “Hepinize çay söyleyeceğim ”diye espri yapmayı da ihmal etmedi.Yener ya dur hemen espri yapma ya şaka şaka yap beni öldürüyo gülmekten diye söyledi  Berksan sahnede “Unutamam ”adlı şarkıyı yorumlarken Seren Serengil sahnede “Unutma Beni ”adlı slow bir şarkı seslendirdi.Feride Hilal Akın ise Hande Yener ile “Romeo” adlı şarkıda düet yaptılar.Polat Yağcı geceye şıklığı ile damgasını vururken Yener sahne kıyafeti ile gözlere hitap etti.Özellikle çocuk hayranları fotoğraf çekilelim diye seslenince Hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Yener onları ne kadar çok sevdiğini sahnede defalarca dile getirdi.

Tüm enerji ve hızıyla süren konserin Akşam 24.00'de müzik yasağının olması sebebiyle 24.00'de biteceğini söyleyen Yener sevilen şarkılarının hepsini konser bitiş saatine kadar okumak istediğini sevenlerine söyledi.Konserde Yener “ Düşünme Hiç”,Sezen Aksu şarkısı olan “Firuze ”,Nilüfer “ Geceler ” gibi kültleşmiş şarkıların yanı sıra  “Bela ”,“ Romeo ” , “Sen Yoluna Ben Yoluma ”gibi eski ve yeni şarkılarını sahnede söyledi.Yener Sezen Aksu'nun “Firuze ” adlı şarkısını 20 yıl sonra ilk defa canlı olarak sahnemde söyledim diye bahsetti.Yener'i sevgilisi Misha konserde yalnız bırakmadı.

   

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hande YenerParaf KuruçeşmePoll Production
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