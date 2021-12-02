Hasibe’nin ‘İlk Defa’ albümü raflarda

DİNÇER KARACALAR

Genç şarkıcı Hasibe’nin “İlk Defa” adını verdiği yeni albümü müzikseverlere merhaba dedi. Albümün çıkış şarkısı ise Ne Zaman oldu.

Birbirinden özel 10 şarkının yer aldığı “ İlk Defa” albümün yapımcılığını AYE Gmbh, aranjörlüğünü ise Umut Timur ve Joost Jellema üstlendi. Albümde “Ne Zaman” şarkısının sözleri Umut Timur, müzikleri Umut Timur, Brooklean’a ait. Albümün fotoğrafları için Cansu Boğuşlu’nun karşısına geçen Hasibe’ye özel styling yapıldı.

Hasibe, “Her şeyin bir ilki vardır o yüzden korkmadan o ilk adımı atım ve başarı fikrini hayatımda ilke haline getirdim bu yüzden albüme ‘İlk Defa’ adını verdim” dedi. Genç şarkıcı albüm heyecanını ise “Her şeyin bir ilki vardır. Bazen hayatımızda o ilk adımı atmakta zorlanırız ama önemli olan yine de korkmadan mücadele ederek o ilk adımı atmaktır. İlk defa böyle bir yola girdim” sözleriyle anlattı.

Klip hazır

“Ne Zaman” şarkısı için kamera karşısına geçen Hasibe, klip yayın tarihini de albümle aynı gün olduğunu müjdeledi. Klibin yönetmenliğini Ferit Cetinkaya yaptı. Hasibe “İlk Defa” adını verdiği yeni albümüyle Türkiye ve Avrupa’da konserlerinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ne Zaman Künye

Söz: Umut Timur

Müzik: Umut Timur, Brooklean

Aranjör:Umut Timur, Joost Jellema

Klip Yönetmeni: Ferit Cetinkaya