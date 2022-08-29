Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.127,80
ALTIN
1.006,87
DOLAR
18,19
STERLİN
21,23
EURO
18,07
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:18
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

Son olarak “Ah Nerede” dizinde rol alan Batuhan Sert, Müzik Onair’den Alper Ergez’in soruları cevapladı. Ah Nerede dizinde seslendirdiği “Ele Güne Şarkısı” ile dikkatleri üzerine çeke Batuhan Sert, müzikle ilgili çalışmalar yapacağını belirterek, “Evet hayatımda ilk defa profesyonel anlamda bir kayıt aldım. Stüdyo ortamı oldukça keyifli geçti. Role hazırlık aşamasında da hem gitar hem de şan dersleri almıştım. Şu an için yeni bir çalışmam yok ama ilerleyen süreçte neden olmasın” dedi.


Hem çalıp hem söylemenin oyuncu için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan yakışıklı oyuncu, “Oyunculuk 10 yıldan beri hayatımda. Müzik ise düzenli olarak aldığım şan ve gitar dersleriyle oyunculuğumu besleyen ayrı bir ilgi alanım. Hem çalıp hem söylemek bir oyuncu için büyük avantaj. Oyunculuk zaten mesleğim fakat müzik alanında profesyonel anlamda neler yapacağımı zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

Alper Ergez 

MüzikOnair

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel.0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans