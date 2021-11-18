İlyas Yalçıntaş’tan Yeni Tekli; “Darmadağın”

DİNÇER KARACALAR

Bu yıl 18 Kasım’da Malezya’da gerçekleşen ABU TV Şarkı Festivali’nde ülkemizi temsil eden İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı “Darmadağın”ı sevenleriyle buluşturuyor.

Yaptığı her şarkı hit olan başarılı müzisyen Yalçıntaş, 2021 yılı ABU TV Şarkı Festivali’nde “Gel Be Gökyüzüm” şarkısıyla ülkemizi temsil ediyor.

Aynı zamanda müzik çalışmalarına da hız kesmeden devam eden İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı “Darmadağın”ı 19 Kasım Cuma günü yayınlayacak.

Klipte 19 Farklı Sahne Kullanıldı

"Darmadağın" isimli şarkısının video klibini Dead People yönetmenliğinde çeken İlyas Yalçıntaş, klipte 19 farklı sahne kullandı. Soyut anlamlar içeren sahnelerde Yalçıntaş’a müzisyen arkadaşları da eşlik ediyor.