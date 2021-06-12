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İPEK AÇAR’DAN “MASAL KUŞU”

İpek Açar, yeni teklisi “Masal Kuşu” ile müzikseverlere güzel bir aşk şarkısıyla seslenmeye hazırlanıyor. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
12 Haziran 2021 Cumartesi 12:48
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İPEK AÇAR’DAN “MASAL KUŞU”

İSTANBUL

Tam bir yaz şarkısı olan Masal Kuşu’nun sözleri Hakkı Yalçın’a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a aranjesi ise eşi Alper Kömürcü’ye ait.

Kendi yapım şirketleri  Elma Şekeri Prodüksiyon etiketiyle çıkacak olan şarkının klibinin yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. 17 günlük tam kapanmada özel izinle İstanbul’da  çekilen klip, romantik tarzıyla da dikkat çekecek…  

İpek Açar yeni şarkısı için duygularını şu cümlelerle anlattı: Şarkının çalışma sürecinde  Alper, Aslı Gönül ve ben çok eğlendik Aslı Gönülde güzel sesiyle bana eşlik etti, şarkıya vokal yaptı, Aşkın en mutlu halini anlatan, her yaştan herkesin birbirine hediye edebileceği masalsı bir  şarkı. Umarım dinleyen herkesin kalbinde yer bulsun çok sevilsin.  Bu güzel şarkı için Hakkı Yalçın, Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık

Haber Sedat Sarıkaya

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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